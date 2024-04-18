Россиянам рассказали, сколько газировки можно пить в день

«Сахар можно заменить натуральными сахарозаменителями. Последнее время все больше говорят об инновационных сахарозаменителях, а именно о сладких белках. Эти вещества, в отличие от других сахарозаменителей, белки, а не углеводы. Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие», — отметил Кабанов.