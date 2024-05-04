Россиянам рассказали, почему повышается уровень лейкоцитов

«Причин для снижения количества лейкоцитов (лейкопении) множество. Это и воспалительные процессы, и аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системные васкулиты, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, а также болезни эндокринной системы. Существенное снижение лейкоцитов возникает при тяжелых бактериальных инфекциях (пневмония, сепсис), шоковых состояниях, а также при онкологических заболеваниях, поражающих костный мозг, поскольку лейкоциты образуются именно в нем. Надо отметить, что реакция крови настолько разнообразна, что при раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», — рассказала Саламатина.