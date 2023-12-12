Россиянам рассказали, почему нельзя жевать жвачку дольше трех минут

Она отметила, что жвачка состоит из несъедобной резиновой основы, подсластителей вкусовых и ароматических добавок. В процессе жевания она практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются, после чего основа становится безвкусной. При этом чаще всего в качестве подсластителей используют тростниковый сахар, свекольный сахар и кукурузный сироп.

По словам стоматолога, жевательная резинка с сахаром считается самым вредным вариантом, поскольку способствует размножению микроорганизмов, вызывающих кариес, и нарушает баланс полезных бактерий. Поэтому оптимальным решением будет выбор жевательной резинки с ксилитом, стевией и другими подсластителями, которые не содержат сахар.

«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг ее воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трех минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока. Если эта привычка становится регулярной и человек начинает использовать жвачку по несколько раз в день, то это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка», — рассказала Мартынова.

В связи с этим, по ее словам, нельзя жевать жвачку утром на голодный желудок и во время сильного голода.

Кроме того, как отметила врач, употребление слишком большого количества жевательной резинки без сахара может вызвать расстройство пищеварения как побочное действие подсластителей.

«Также, когда жевание продолжается больше трех минут, развивается патологический жевательный акт, то есть мышцы работают неправильно, без нагрузки. Это может привести к проблемам с суставом, смещению зубов, нарушению прикуса», — добавила стоматолог.

Помимо этого, регулярное и длительное жевание резинки может вызвать головные боли у людей, склонных к приступам мигрени. Нередко развивается аллергическая реакция на ароматизаторы и красители в составе.

«Если нравится жевательная резинка, то лучше отдавать предпочтение жвачкам с ксилитом. Но это должно быть лишь кратковременное использование. Также следует помнить, что за счет ментола мы получаем только временное ощущение свежего дыхания, но сама по себе жвачка не помогает предотвратить кариес и заболевания десен, а также не заменяет регулярную гигиену полости рта, которая состоит из ежедневной чистки зубов два раза в день», — подытожила Мартынова.