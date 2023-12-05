15:27 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, почему не стоит спать с включённой гирляндой

Новогодняя гирлянда — важный символ и атрибут праздничной поры, поэтому к её выбору стоит подходить крайне ответственно. Тем более что украшать она может не только ёлку.

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Источник: Freepik

Главное, наслаждаясь разноцветными огоньками, — обеспечить безопасность всей семьи, рассказал Лайфу доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв.

«Перед выбором гирлянды определитесь, где она будет находиться: в помещении или на улице. Если ваша новогодняя красавица стоит перед домом или вы хотите украсить фасад, следует выбирать уличную гирлянду, устойчивую к влаге», — отметил эксперт.

По его словам, использование интерьерной гирлянды на улице запрещено, поскольку проводка может повредиться от осадков и вызвать короткое замыкание. По этой же причине нельзя использовать и удлинители, изготовленные только для помещений. При этом лучше всего обращать внимание на гирлянды, которые прошли заводскую сертификацию по пожарной безопасности, а перед покупкой и использованием проверить состояние электропроводки, в частности изоляцию и соединение проводов.

Желательно не использовать одновременно более трёх гирлянд. Отдавайте предпочтение менее мощным гирляндам, так как они создают меньшую нагрузку и сокращают риск возгорания.

Денис Ковалёв
специалист по безопасности жизнедеятельности

А если вы обнаружили неисправность проводки в ходе праздников, то нужно немедленно отключить гирлянду от электросети. Причём лучше не оставлять её включённой, даже если ушли ненадолго, а также не забывать про неё, когда ложитесь спать.

А ранее Лайф рассказывал, что гирлянду не стоит вешать на ёлку или штору. Всё дело в том, что при возгорании едкое пламя довольно быстро распространяется, а дым токсичен: всего два-три вдоха — и человек теряет сознание. Также следует помнить, что подключать изделие нужно напрямую к розетке, минуя все переходники и удлинители.

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