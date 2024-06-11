Россиянам рассказали, почему не следует брать в руки ежей

Если человека укусила своя или знакомая собака без явных признаков бешенства, рассказали в ведомстве, нужно обработать рану и обратиться к врачу. За собакой необходимо следить 14 дней. Если она остается жива, прививки делать прекратят — животное здорово. Но если собака умерла или убежала, то жизнь человека в опасности и спасти ее может только строжайшее выполнение предписаний врача. Если человека укусило животное, которое сразу убежало, — прививки надо делать все от начала до конца.