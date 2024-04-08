Россиянам рассказали, от каких предметов в доме нужно избавиться аллергикам

Также следует минимизировать вероятность встречи с аллергеном: избегать мест, где посажены вызывающие аллергию растения, и исключить пребывание на улице с 4 часов утра и до обеда, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Кроме того, опасны ветреные солнечные дни. На улице желательно носить солнцезащитные очки и медицинскую маску.