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Россиянам рассказали об опасности щавеля

Щавель богат многими полезными веществами, однако им не следует злоупотреблять людям с заболеваниями почек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на гастроэнтеролога клиники «Евроонко» Владимира Логинова.

Щавель полезен для сердечно-сосудистой системы, кожи и зрения. Но из-за содержащихся в нем щавелевой кислоты и оксалатов с этим растением нужно быть осторожным при болезнях почек.

«Оксалаты могут накапливаться в почках и приводить к образованию камней. Не стоит злоупотреблять щавелем пациентам с заболеваниями почек или мочевыводящих путей, а также людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвенной болезнью, так как щавель может раздражать пищевод и желудок», — объяснил врач.

Следует съедать не более двух порций этой зелени в неделю, предупредил Логинов. Чтобы смягчить негативное влияние оксалатов, щавель можно дополнить богатыми кальцием продуктами.