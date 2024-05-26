Россиянам рассказали об опасности щавеля

«Оксалаты могут накапливаться в почках и приводить к образованию камней. Не стоит злоупотреблять щавелем пациентам с заболеваниями почек или мочевыводящих путей, а также людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвенной болезнью, так как щавель может раздражать пищевод и желудок», — объяснил врач.