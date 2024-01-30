Россиянам рассказали о выходных днях и зарплате в феврале

Она также напомнила, что если работодатель попросит подчинённого прийти в офис в праздники, то зарплата будут выплачена в увеличенном размере. Впрочем, работник вправе взять вместо выплаты дополнительный день отдыха. Рыбакова отметила, что сотрудник должен дать письменное согласие на работу в свой законный выходной, если речь не идёт о несчастном случае или устранении последствий катастрофы.