Россиянам рассказали о вреде и пользе эфирных масел и ароматерапии

При ароматерапевтических процедурах используются разные масла. К примеру, расслабиться, снизить тревогу и стресс помогают ароматы мелиссы, лаванды, розмарина, ромашки. А на настроение и уровень энергии также влияют цитрусовые масла, мята и эвкалипт.

Однако эфирные масла могут причинить вред, предупредил Опарин. Так, они могут вызвать аллергию, поэтому перед применением лучше провести аллергический тест. Кроме того, некоторые эфирные масла могут быть токсичными или вызывать реакции при слишком частом использовании в больших дозах.

«Некоторые ароматы также могут вызывать фоточувствительность — усиленную реакцию кожных покровов к ультрафиолетовому излучению», — предупредил специалист по ароматерапии.

Ароматические масла могут также негативно отразиться на здоровье детей. «Такие ароматы, как эвкалипт или мята, могут вызывать спазм дыхательных путей у младенцев и детей дошкольного возраста, — пояснил эксперт. — Поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом или ароматерапевтом, прежде чем использовать ароматерапевтические процедуры. Кроме того, для детей рекомендуется использовать намного более низкую концентрацию ароматов».

При наличии домашних животных лучше перед использованием эфирных масел проконсультироваться с ветеринаром, так как нужно убедиться в безопасности выбранных средств, добавил Опарин.

Напомним, ученые обнаружили, что эфирное масло перечной мяты может уменьшить боль и улучшить качество сна пациентов после операции на сердце.