Россиянам рассказали о возможности прописаться в гараже

Законно прописаться в обычном гараже никак не получится — даже если в нем есть канализация и водопровод, отметил парламентарий. «По документам эти гаражи продавались и продаются как некая коммерческая или некоммерческая недвижимость. Кроме того, использование гаража для проживания является использованием земельного участка не в соответствии с его разрешенным использованием, что влечет административную ответственность», — пояснил Гаврилов.

Чтобы построить на месте гаража частный дом или коттеджный поселок, нужно изменить вид разрешенного использования земельного участка и получить разрешение на строительство подобных объектов.

«Только по итогам полного прохождения данных процедур возможно будет построить на земельном участке многоквартирный дом или дом блокированной застройки, где действительно можно прописаться», — добавил депутат.

Ранее владельцам гаражей в России упростили жизнь — с 1 октября в силу вступил закон о гаражных объединениях, который закрепил понятия «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс», а также сформировал общий правовой подход создания таких объединений, например, кооперативов или товариществ.