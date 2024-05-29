Россиянам рассказали о правах работающих родителей

Кроме того, они напомнили, что работающие родители получают приоритет в штате при выборе удобного времени для отдыха. При наличии в семье не менее трёх несовершеннолетних детей, младшему из которых не более 14 лет, отец и мать могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом компания не может им в этом отказать.