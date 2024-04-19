Россиянам рассказали о пользе раннего редиса

По словам эксперта, в 100 граммах этого овоща содержится от 15 до 20 килокалорий. Также в нем минимальное количество углеводов, так как он практически не содержит сахара. Однако для такой низкой калорийности в редисе достаточно клетчатки — около 1,5 грамма.