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Россиянам рассказали о пользе раннего редиса

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Зелетова в беседе с изданием «Российская газета» рассказала о пользе раннего редиса.

Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, в 100 граммах этого овоща содержится от 15 до 20 килокалорий. Также в нем минимальное количество углеводов, так как он практически не содержит сахара. Однако для такой низкой калорийности в редисе достаточно клетчатки — около 1,5 грамма.

«Употребление клетчатки является профилактикой большинства алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, сахарного диабета, неалкогольной жировой болезни печени и даже некоторых онкологических и ортопедических заболеваний», — рассказала Зелетова.

Также в редисе, добавила эксперт, содержатся витамин С для укрепления иммунитета и В12 для стабилизации нервной системы. Кроме того, в этом овоще есть омега-3 и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты.

Этот овощ помогает при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и используется при легких отравлениях, как глистогонное средство. «Если предложить больному салат с редисом во время восстановления или реабилитации, такой рацион может помочь быстрому выздоровлению», — объяснила доктор.