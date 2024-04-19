Россиянам рассказали о пользе раннего редиса

По словам эксперта, в 100 граммах этого овоща содержится от 15 до 20 килокалорий. Также в нем минимальное количество углеводов, так как он практически не содержит сахара. Однако для такой низкой калорийности в редисе достаточно клетчатки — около 1,5 грамма.
«Употребление клетчатки является профилактикой большинства алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, сахарного диабета, неалкогольной жировой болезни печени и даже некоторых онкологических и ортопедических заболеваний», — рассказала Зелетова.
Также в редисе, добавила эксперт, содержатся витамин С для укрепления иммунитета и В12 для стабилизации нервной системы. Кроме того, в этом овоще есть омега-3 и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты.
Этот овощ помогает при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и используется при легких отравлениях, как глистогонное средство. «Если предложить больному салат с редисом во время восстановления или реабилитации, такой рацион может помочь быстрому выздоровлению», — объяснила доктор.