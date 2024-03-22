Россиянам рассказали о пользе овощных и фруктовых соков весной

При весеннем авитаминозе для баланса витаминов в организме следует пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При выборе готовых напитков она посоветовала обращать внимание на наличие витаминов и минералов в их составе, а также на отсутствие сахара.