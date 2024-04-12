Россиянам рассказали о лайфхаках, чем заменить высококалорийные сладости

В общей сложности с разной периодичностью продукты с содержанием сахара потребляют абсолютное большинство россиян. Но чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Чтобы не лишать себя этим маленьких радостей, можно заменить особо вредные сладости на более щадящие для организма, рассказала «Газете.Ru» преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева.