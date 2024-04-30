Россиянам рассказали о главных правилах, как не набрать вес во время майских праздников

«Чрезмерное употребление алкогольных напитков в итоге приводит к интоксикации, что сопровождается неприятными симптомами (головная боль, слабость, тошнота, рвота). Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно пить как можно больше воды. На следующий день после застолья можно добавить минеральную воду, чтобы восстановить водно-электролитный баланс и снизить интоксикацию. Но лучше знать меру и не злоупотреблять алкогольными напитками», — подчеркнула она.