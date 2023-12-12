Россиянам рассказали, нужно ли отключать роутер на время отпуска

«У некоторых провайдеров есть услуга “отпуск”, которая заключается в “заморозке” вашего интернета, и вы не платите за него пока в отпуске. Эта услуга теоретически может быть опасна», — отметил он.

По словам эксперта, сотрудник провайдера может теоретически передать эту информацию о клиенте третьим лицам.

«Так как в квартире долгое время никого не будет, то ее можно неспешно обокрасть. Также выключенный роутер может сигнализировать о том, что там никто не живет или уехал в отпуск, так что будьте осторожны», — предупредил Сергеев.

Специалист уточнил, что возгорание роутера на время отпуска крайне маловероятно. «Взламывать ваш роутер тоже никто не будет в ваше отсутствие, а если и захочет, то вы вероятно и не узнаете, даже если будете не в отпуске», — заключил он.