Россиянам рассказали, кому противопоказана утренняя зарядка

Гипертония или заболевания сердца перед началом тренировок требуют консультации с медиком. Посоветоваться с врачом нужно и в послеоперационный период или при восстановлении от травмы. При наличии боли или недомогания во время тренировки нужно прекратить ее и обратиться в больницу.