Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, кому противопоказана утренняя зарядка

Утренняя зарядка может навредить людям с гипертонией или болезнями сердца. Об этом Общественной службе новостей рассказал врач Видновской КБ, заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.

Источник: Freepik

Гипертония или заболевания сердца перед началом тренировок требуют консультации с медиком. Посоветоваться с врачом нужно и в послеоперационный период или при восстановлении от травмы. При наличии боли или недомогания во время тренировки нужно прекратить ее и обратиться в больницу.

Также воздержаться от нагрузок нужно тем, кто недавно переболел ангиной или другим острым воспалительным заболеванием.

«То же касается и обострения хронических болезней. Например, при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите или холецистите стоит также воздержаться от физической активности», — рассказал врач.

До этого ревматолог рекомендовала не бегать по утрам, чтобы не навредить нервной системе.