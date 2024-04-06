Россиянам рассказали, кому противопоказана утренняя зарядка

Гипертония или заболевания сердца перед началом тренировок требуют консультации с медиком. Посоветоваться с врачом нужно и в послеоперационный период или при восстановлении от травмы. При наличии боли или недомогания во время тренировки нужно прекратить ее и обратиться в больницу.
Также воздержаться от нагрузок нужно тем, кто недавно переболел ангиной или другим острым воспалительным заболеванием.
«То же касается и обострения хронических болезней. Например, при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите или холецистите стоит также воздержаться от физической активности», — рассказал врач.
До этого ревматолог рекомендовала не бегать по утрам, чтобы не навредить нервной системе.