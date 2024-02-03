Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть сближение Марса и Юпитера

«Лучшее время для наблюдения этого близкого соединения Марса и Юпитера — с полуночи и до рассвета. 14 августа планеты пройдут на расстоянии 0°18′ друг от друга и будут выглядеть как одна яркая “звезда”», — заключила собеседница RT.