Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать

«Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции, например для наступления более быстрого эффекта в определенных ситуациях. В инструкции к таким препаратам обычно есть указание о модифицированном высвобождении: например “длительное действие”, “пролонгированное действие”, “двухфазное высвобождение” и так далее», — сказала Ким.