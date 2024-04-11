Россиянам рассказали, какие таблетки категорически нельзя разжевывать

«Таблетки с модифицированным высвобождением действующего вещества нельзя разжевывать или измельчать, если только производитель не указал это отдельным пунктом в инструкции, например для наступления более быстрого эффекта в определенных ситуациях. В инструкции к таким препаратам обычно есть указание о модифицированном высвобождении: например “длительное действие”, “пролонгированное действие”, “двухфазное высвобождение” и так далее», — сказала Ким.
Она пояснила, что благодаря специальной технологии производства препараты с пролонгированным действием «выделяют» необходимую дозу препарата на протяжении определенного периода или через определенный срок. При разрушении структуры такой таблетки вся доза поступит в организм немедленно, что может привести к передозировке, уточнила специалист.
Кроме того, нельзя разжевывать или разделять капсулы с жидким или порошкообразным содержимым внутри, так как желатиновая капсула — это не элемент упаковки, а оболочка, позволяющая лекарственному веществу подействовать в нужном отделе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Ким.
По ее словам, таблетки с оболочкой также необходимо глотать, не дробя и не разжевывая, иначе она может потерять свою эффективность. Оболочка предназначена еще и для того, чтобы скрыть неприятный вкус и запах компонентов таблетки, добавила врач.
Таблетки без оболочки при необходимости можно разжевывать, делить на части, растолочь или растворить в небольшом количестве воды, отметила Ким.
«Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит», — рассказала специалист.
Если человеку сложно глотать таблетку и даже большое количество воды не помогает, то стоит обсудить с врачом возможность замены лекарственной формы или самого препарата, резюмировал Ким.