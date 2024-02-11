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Россиянам рассказали, какие символы ни в коем случае нельзя использовать в паролях

Чтобы создать надёжный пароль, необходимо добавить в него как можно больше различных символов. Таким советом поделился эксперт по кибербезопасности Ярослав Зинченко. По его словам, пароль должен содержать по меньшей мере 12 символов, а вот от использования своих дат рождения лучше отказаться.
Источник: Reuters

«Старайтесь использовать минимум 12 символов, в которых будут заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Не нужно делать пароль из простых комбинаций в виде череды цифр или букв на клавиатуре из одного ряда», — сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, можно воспользоваться генератором паролей, он подберёт хороший вариант. А для пущей надёжности Зинченко рекомендует установить двухфакторную аутентификацию, которую будет генерировать специальная программа. В заключение эксперт посоветовал не записывать пароли в телефонных заметках или в ежедневнике. Более надёжный вариант — выучить их наизусть, а также использовать приложение для хранения паролей.

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