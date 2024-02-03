Россиянам рассказали, как золотое молоко поможет в сезон простуд

Золотое молоко не просто так имеет такое название — это действительно напиток с блестящим оттенком. Вам понадобится горячее молоко (при желании можно использовать альтернативное), по щепотке куркумы и кардамона, ложка мёда. Про последний ингредиент мы уже все выяснили, поговорим про пользу остальных. Куркума — натуральный элемент со схожим с антибиотиком эффектом. По сути, дезинфицирует организм изнутри, не давая вирусам прижиться. А кардамон — профилактика заболеваний дыхательных путей и помощник для полноценной работы лёгких. Этот напиток идеально подойдёт не только как поддержка для иммунитета, но и для лечения сезонных простуд, если уж вы заболели.