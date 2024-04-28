Россиянам рассказали, как выбирать клубнику

«Не бывает и “накачанных” ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду на стадии “технической спелости”. Такая ягода приобретет товарный вид, но сладкой и ароматной уже не станет. Поэтому у продавца лучше узнать, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи», — заключили в Роскачестве.