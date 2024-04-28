Россиянам рассказали, как выбирать клубнику

«На вкусовые качества клубники, как правило, сорт особо не влияет. Сильнее это зависит от количества солнечных дней, правильного питания, перепада дневных и ночных температур. Поэтому в начале сезона объективно ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к его середине или концу», — сообщили там.
При этом следует обратить внимание на аромат — чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Однако аромат ягоды может быть разным (более или менее интенсивным) в зависимости от сорта или погодных условий во время ее созревания.
«Качественная ягода должна быть сухой, гладкой и упругой, без потемнений или повреждений поверхности… Еще один показатель свежести клубники — зеленый чашелистик (хвостик). Эта розетка из листочков в основании плода быстро жухнет при длительном или неправильном хранении и легко выдает старую ягоду, потерявшую свою сочность и вкус», — добавили в организации.
Также «не стоит покупать неравномерно окрашенную ягоду — например, с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком». Кроме того, стоит отказаться от покупки и в том случае, если в контейнере уже есть заплесневелая ягода среди других «чистых». Хранить же купленную клубнику лучше всего в холодильнике.
«Не бывает и “накачанных” ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду на стадии “технической спелости”. Такая ягода приобретет товарный вид, но сладкой и ароматной уже не станет. Поэтому у продавца лучше узнать, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи», — заключили в Роскачестве.