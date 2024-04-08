Россиянам рассказали, как сидеть за рабочим столом для здоровья спины

«Сидя за рабочим столом, плечи человека должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперед, так как это способствует смещению головы вперед от центра тяжести — таким образом возрастает нагрузка на разгибатели шеи и поясничный отдел позвоночника», — рассказала Данилова.