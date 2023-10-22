Россиянам рассказали, как распознать фейковые приложения в Google Play и App Store

«В некоторой степени этот рост связан с блокировками официальных приложений банков, попавших под санкции. Что касается общемировых тенденций, то здесь к фейковым финансовым приложениям добавляются приложения магазинов и чат-ботов с искусственным интеллектом», — отметил эксперт.

Наибольшее количество подделок можно встретить в Google Play: это обусловлено сравнительно простыми условиями модерации приложений перед публикацией. Но не стоит исключать, что фейки могут встретиться в любом магазине, включая App Store.

«Чтобы определить поддельное приложение банка, следует обращать внимание на несколько характеристик. Фейки чаще всего можно опознать по свежей дате выпуска. Далее стоит прочитать отзывы, среди которых могут встретиться отрицательные комментарии, указывающие на подделку. Большое количество положительных отзывов также должно вызвать подозрение — возможно, они накручены», — добавил Саков.

Реальные приложения обычно имеют десятки тысяч или даже миллионы загрузок, поэтому небольшое количество скачиваний должно насторожить.

«Полезно проанализировать название и иконку: оформление поддельных приложений может отличаться от реального в мелочах. Следует обратить внимание на опечатки и грамматические ошибки — вряд ли они допустимы для приложений серьезных, уважающих себя организаций. И последнее, что поможет выявить фейк — имя разработчика. Часто разработчиком реального приложения является компания, а поддельного — физическое лицо. Самый верный способ не скачать подделку — устанавливать приложение по ссылке с официального сайта, которая обычно ведет на его страницу в магазине», — резюмировал он.