Россиянам рассказали, как продлить жизнь ноутбука

Нужно исключить воздействие влаги на ноутбук и минимизировать количество ударов и загрязнений. Пыль и грязь, накапливаясь на поверхности и внутри устройства, могут привести к перегреву и повреждению компонентов. Рекомендуется регулярно чистить ноутбук, особенно клавиатуру, используя для этого пылесос, мягкую ткань и специальные жидкие средства.