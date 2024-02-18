Россиянам рассказали, как правильно выбрать пельмени в магазине

«Пельмени хорошего качества должны быть ровными, без трещин на поверхности. Если же есть небольшие трещины — это может свидетельствовать о том, что изделие повторно замораживали. Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым», — пояснили в ведомстве.