04:47 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за кожей зимой

Зимой кожа особенно подвержена агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому уход в это время года должен отличаться от летнего. О том, каким он должен быть, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина.

Наверх
Источник: Freepik

Как отметила врач, морозы, сильный ветер, перепады температур, сухой воздух в помещении нарушают водно-липидный баланс кожи, ослабляя ее защитные функции. Из-за этого она становится более чувствительной и склонной к обезвоживанию, сухости, покраснению и раздражению.

«В первую очередь стоит обратить внимание на открытые участки лица и тела. Например, часто бывает так, что мочки полностью не покрываются шапкой и при этом на них надеты серьги. При сильных морозах лучше снимать украшения. Также стоит обратить внимание на одежду — рекомендуется использовать высокие воротники и шарфы, которые могут прикрыть нижнюю часть лица, закрыть нос, особенно при экстремально низких температурах на улице», — рассказала Савина.

По ее словам, в одежде, которая непосредственно контактирует с кожей, во избежание раздражения, необходимо отдавать предпочтение плотным хлопковым тканям, а уже поверх надевать шерстяные и другие теплые изделия.

Не менее важен и домашний уход. Как отметила косметолог, необходимо обеспечить достаточное питание и увлажнение. Зимой предпочтение лучше отдавать более питательным, жирным текстурам. А при проживании в регионах с экстремально низкими температурами — использовать специальные средства, защищающие кожу лица от обветривания и обморожения.

«Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жесткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны. Поскольку кожа и так подвержена агрессивному воздействию окружающей среды, для очищения лучше использовать более мягкие, деликатные средства, в составе которых присутствуют жирные кислоты, витамины и увлажняющие экстракты. А скраб заменить на легкий энзимный пилинг или гоммаж», — добавила Савина.

Перед выходом на улицу любые уходовые средства должны наноситься не позднее, чем за полчаса, поскольку средство должно успеть полностью впитаться, чтобы не получить эффект обветривания, подытожила врач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Появились подробности госпитализации композитора Пахмутовой
Налоговая арестовала счета компании Сосо Павлиашвили
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь