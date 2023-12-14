Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за кожей зимой

Как отметила врач, морозы, сильный ветер, перепады температур, сухой воздух в помещении нарушают водно-липидный баланс кожи, ослабляя ее защитные функции. Из-за этого она становится более чувствительной и склонной к обезвоживанию, сухости, покраснению и раздражению.

«В первую очередь стоит обратить внимание на открытые участки лица и тела. Например, часто бывает так, что мочки полностью не покрываются шапкой и при этом на них надеты серьги. При сильных морозах лучше снимать украшения. Также стоит обратить внимание на одежду — рекомендуется использовать высокие воротники и шарфы, которые могут прикрыть нижнюю часть лица, закрыть нос, особенно при экстремально низких температурах на улице», — рассказала Савина.

По ее словам, в одежде, которая непосредственно контактирует с кожей, во избежание раздражения, необходимо отдавать предпочтение плотным хлопковым тканям, а уже поверх надевать шерстяные и другие теплые изделия.

Не менее важен и домашний уход. Как отметила косметолог, необходимо обеспечить достаточное питание и увлажнение. Зимой предпочтение лучше отдавать более питательным, жирным текстурам. А при проживании в регионах с экстремально низкими температурами — использовать специальные средства, защищающие кожу лица от обветривания и обморожения.

«Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жесткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны. Поскольку кожа и так подвержена агрессивному воздействию окружающей среды, для очищения лучше использовать более мягкие, деликатные средства, в составе которых присутствуют жирные кислоты, витамины и увлажняющие экстракты. А скраб заменить на легкий энзимный пилинг или гоммаж», — добавила Савина.