Россиянам рассказали, как правильно пить кофе, чтобы похудеть.

«Кофе может многим заменить привычные сладости. Особенно в период стресса, ведь часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы. А кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт», — подчеркнула диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».