Россиянам рассказали, как правильно пить кофе, чтобы похудеть.
«Кофе может многим заменить привычные сладости. Особенно в период стресса, ведь часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы. А кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт», — подчеркнула диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».
Кроме того, кофе является одним из эффективных мочегонных средств. Напиток быстро выводит жидкость из организма, улучшает метаболизм, особенно после приёма пищи. Всё это благодаря наличию в кофе хлорогеновой кислоты. Именно она влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение, что отчасти способно влиять на более быстрый процесс похудения, объяснила врач.
«Стоит иметь в виду, что кофе натощак крайне вреден, он раздражает слизистую желудка. Напиток должен быть натуральным, и пить его следует только после приёма пищи, чтобы еда лучше усваивалась. Допустимо добавление в напиток сахарозаменителей, но тогда придётся отказаться от любых сладостей и десертов», — предупредила Соломатина.
Чтобы результат был намного лучше, нужно менять и вкусовые привычки. В зависимости от особенностей организма и здоровья допустимая дневная норма кофеина не должна превышать четырёх чашек, так как чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям в виде стресса, тревожности, вялости, раздражительности и апатии, заключила специалист.
Ранее учёный после почти 20 лет опытов вычислил самый вредный способ приготовления кофе. При этом специалист заверил, что не нужно бояться напитка, просто его следует правильно готовить.