Россиянам рассказали, как одержать победу в борьбе с осенним «жором»

Врач объяснила, стоит ли людям увлекаться «зажировкой» по примеру московского манула Тимофея.

По словам эксперта, у людей часто возникает сезонное депрессивное расстройство, которое связано с сокращением светового дня. Оно влияет на уровень гормонов в крови и пищевые привычки, поэтому в борьбе со стрессом человек может начать переедать и есть много сладкого.

«Универсальный рецепт сохранения стройности — правильно и в меру питаться. Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Это отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды», — подчеркнула наша собеседница.

Также для поддержания формы нужна регулярная физическая активность. Причём необязательно заниматься каким-то видом спорта, достаточно просто много ходить пешком, выбирая прогулки вместо транспорта. Кроме того, в течение дня стоит найти время, чтобы позаниматься физической разминкой и дыхательной гимнастикой.

Помимо этого, нам всем необходимы здоровый сон и отсутствие стресса. В управлении эмоциями как раз помогут разные виды активности: прогулки на свежем воздухе, йога, медитации и дыхательные упражнения. Также порой стоит пересмотреть свой круг общения, чтобы получать больше позитивных эмоций.

«Измените негативные мысли и установки на положительные — и наградой вам будут здоровая психика и здоровое стройное тело», — заключила Полина.