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14:22 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, как коньки помогут избавиться от отёков после щедрого новогоднего стола

Употребление в Новый год большого количества солёной и жирной пищи, сладкого и спиртного провоцирует задержку жидкости в организме, что проявляется в виде отёков. К тому же алкогольные напитки в сочетании с недостаточным водным режимом приводят к обезвоживанию — в результате тело опять же заботится о водных запасах. Ещё одним фактором появления этого неприятного симптома является нарушение режима сна и недосып.

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Источник: Агентство «Москва»

Чтобы избавиться от отёков, необходимо скорректировать питание и дать организму небольшую разгрузку: ограничить употребление сладкой, солёной и жирной пищи, добавить в рацион больше овощей и зелени, ограничить количество алкоголя. Необходимо употреблять достаточное количество воды, также в воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс.

Специалист Анна Кривошеева (врач — эндокринолог-диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте) посоветовала также увеличить физическую активность: сделать зарядку, погулять, покататься на коньках, потанцевать или заняться любимым видом спорта. Кроме того, вернуть лицу свежий вид поможет массаж, лимфодренажный массаж лица и контрастный душ: перепад температур усиливает кровоснабжение тканей и уменьшает отёки.

А ранее Лайф писал, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье. Его можно использовать и для лечения, и для удобрения цветов, и в ходе домашней уборки.

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