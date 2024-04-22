Россиянам рассказали, как действовать после укуса змеи

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева до этого говорила, что плотная одежда и ботинки из кожи или резины помогут защитить ребенка от укусов змей при походе в лес. Она предупредила, что в лесах Московской области часто встречается гадюка, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к трагическим последствиям.