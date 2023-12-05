Россиянам рассказали, что делать в случае потери банковской карты

Он уточнил, что в ходе звонка нужно будет попросить признать недействительными все транзакции с момента, когда вы обнаружили потерю карты, а также заблокировать ее. Это позволит сохранить все денежные средства, которые были на счету.

«Есть достаточно много сервисов и магазинов, где можно расплачиваться картой без ПИН-кода до определенной суммы: в каких-то магазинах — до 1 тыс. рублей, а в некоторых — уже и до 3 тыс. Также картой могут воспользоваться на интернет-сервисах, где не требуется СМС-подтверждение, и тоже что-нибудь купить», — отметил Власов.