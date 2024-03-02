Россиянам раскрыли секрет, как гормоны влияют на наши покупки

«Окситоцин часто называют “гормоном любви”. Он отвечает за эмоциональную близость и появляется в больших количествах при рождении ребенка, что способствует привязанности матери и младенца. Но его действие не ограничивается лишь материнскими чувствами. Всякий раз, когда мы испытываем нежность, симпатию, стремление к объятиям и заботе, наше тело вырабатывает окситоцин. Это происходит в моменты физической близости, например, когда мы гладим котика или обнимаемся с близкими», — объяснила она.