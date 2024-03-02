Россиянам раскрыли секрет, как гормоны влияют на наши покупки

По ее словам, речь идет о гормоне окситоцине, который играет ключевую роль в формировании привязанности и доверия.
«Окситоцин часто называют “гормоном любви”. Он отвечает за эмоциональную близость и появляется в больших количествах при рождении ребенка, что способствует привязанности матери и младенца. Но его действие не ограничивается лишь материнскими чувствами. Всякий раз, когда мы испытываем нежность, симпатию, стремление к объятиям и заботе, наше тело вырабатывает окситоцин. Это происходит в моменты физической близости, например, когда мы гладим котика или обнимаемся с близкими», — объяснила она.
Маркетолог добавила, что окситоцин снимает тревожность и создает ощущение безопасности и доверия. Именно здесь на сцену выходит маркетинг.
«Используя изображения милых детей, забавных животных и предметы нежных оттенков, бренды активируют выработку окситоцина у потребителей. В результате мы неосознанно начинаем доверять товару или бренду больше, чем это было бы в другой ситуации», — отметил Родочинская.
Маркетологи используют этот эффект для усиления позитивного восприятия своих товаров и услуг. Розовые вещи и аксессуары, милые персонажи в рекламе, упаковки с изображением счастливых семей — все это не просто дизайнерские решения, а четко просчитанные маркетинговые ходы, направленные на увеличение продаж.
«Чтобы не поддаваться на эти уловки, важно понимать, что любое решение о покупке должно быть обдуманным и исходить не из эмоций, а из реальных потребностей. В следующий раз, выбирая товары, задайте себе вопрос: действительно ли вам это нужно или это просто игра на ваших чувствах?» — резюмировала эксперт.