Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий в январе

Египет и ОАЭ стали самыми доступными для россиян по стоимости туристическими направлениями. Такие данные раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наверх
Источник: AP 2023

Турпакеты в эти страны на 10 дней можно приобрести за 85 тысяч рублей на двоих, уточнили эксперты. Третье место в списке самых дешевых мест для путешествий разделили между собой китайский остров Хайнань и Гоа, Индия. Путевка туда вместе с перелетом будет стоить 125−126 тысяч рублей на двоих.

На четвертой строчке оказался Бахрейн (148 тысяч рублей), а на пятой — Таиланд (минимум 154 тысячи рублей на двоих). «Самые дорогие направления в январе — это Сейшелы и Маврикий (минимум 255−304 тысяч рублей на двоих за отдых в весьма скромных отелях)», — добавили в АТОР.

Ранее в январе стало известно, что шесть стран стали обладателями самых сильных паспортов в 2024 году. Лидерами списка стали Германия, Франция, Испания, Италия, Япония и Сингапур. Россию тем временем понизили в рейтинге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?
Медведев пригрозил Британии войной
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь