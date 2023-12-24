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00:20 (мск), источник: Life.ru

Россиянам раскрыли простой способ «замедлить» любой быстрый углевод

Чтобы употребление в пищу быстрых углеводов было не столь вредным, можно «замедлить» обменный процесс — для этого достаточно просто добавить в рацион сложные по составу продукты. Об этом рассказала врач — эндокринолог-диетолог Елизавета Дзантиева.

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Источник: Freepik

По словам медика, углеводы бывают медленными (крупы, макароны) и быстрыми (сахар, выпечка, фруктовые соки). Первые расщепляются постепенно, а вот вторые усваиваются с большой скоростью и вызывают резкий скачок инсулина в крови. В связи с этим, как подчеркнула специалист, злоупотребление быстрыми углеводами гораздо опаснее для здоровья человека.

«Со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью и так далее», — отметила Дзантиева в интервью радио Sputnik.

Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует «замедлить» быстрые углеводы, создав комбинацию с белком и клетчаткой. В качестве примера диетолог привела кашу (сложный углевод), которая может спровоцировать скачок инсулина. Однако если употребить её с белком, к примеру, с творогом или яйцами, то выработка гормона значительно задержится. То же самое можно сказать и о протеиновых батончиках, в составе которых помимо углеводов есть белки. Такой продукт будет медленнее усваиваться, нежели обычная шоколадка, резюмировала специалист.

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