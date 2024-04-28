Россиянам раскрыли неожиданный секретный ингредиент для мягкого и сочного шашлыка

Более того, по словам эксперта, несмотря на то, что и кислые заправки с уксусом и лимоном тоже делают шашлык нежнее за счет частичного денатурирования мясных волокон, исторически они были призваны сделать более мягким не очень свежее и, возможно, не раз замороженное мясо, а также скрыть посторонние запахи и продлить срок хранения шашлыка.