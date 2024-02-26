Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Турции

По данным источника, туры в качественные отели «четыре звезды» на июнь сейчас стоят 190−220 тысяч рублей за двоих. В пакет включены перелет, проживание на 10 ночей и питание по системе «все включено». Несколько дешевле, за 160 тысяч рублей, можно отдохнуть в бюджетных пятизвездочных гостиницах, но туроператоры предупредили, что уровень сервиса там будет невысоким.