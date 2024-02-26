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Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Турции

В конце февраля летние путевки в Турцию можно приобрести за 160 тысяч рублей и более. Цены на отдых на популярном курорте раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Источник: AP 2023

По данным источника, туры в качественные отели «четыре звезды» на июнь сейчас стоят 190−220 тысяч рублей за двоих. В пакет включены перелет, проживание на 10 ночей и питание по системе «все включено». Несколько дешевле, за 160 тысяч рублей, можно отдохнуть в бюджетных пятизвездочных гостиницах, но туроператоры предупредили, что уровень сервиса там будет невысоким.

«Твердая пятерка» обойдется россиянам уже в 250−300 тысяч рублей. А путевки в отели уровня deluxe — от 400 до 600 тысяч рублей за двоих на 10 ночей. Тем, кто захочет провести отпуск в «тяжелом люксе», придется заплатить 800−900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость поездок в Турцию упадет в несколько раз. В АТОР опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что хотя некоторые отельеры снизили стоимость турпакетов для россиян в евро из-за падения рубля, цены уменьшились максимум на 23 процента, а в некоторых случаях, наоборот, выросли на 35−48 процентов.