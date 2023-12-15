Россиянам подсказали полезные для здоровья сердца виды рыбы

Врач уточнила, что рыба может присутствовать в рационе дважды в неделю. «Одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше омеги-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины. Вторая, например, нежирная белая морская рыба — треска, пикша, минтай», — объяснила она.

Ранее бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день съедает целый брусок сливочного масла. По ее утверждению, подобная диета повышает уровень энергии, помогает лучше усваивать микроэлементы и способствует сохранению здоровья кишечника и мозга.