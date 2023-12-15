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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам подсказали полезные для здоровья сердца виды рыбы

Употребление в пищу некоторых видов рыбы поможет избежать проблем с сердцем, рассказала диетолог Ольга Лушникова. Самые полезные для здоровья сердечно-сосудистой системы сорта этого продукта она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Рыба, как отметила диетолог, является источником полноценного белка, омеги-3, витаминов D, A, B12, кальция, цинка, йода, селена, железа. «Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула Лушникова.

Врач уточнила, что рыба может присутствовать в рационе дважды в неделю. «Одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше омеги-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины. Вторая, например, нежирная белая морская рыба — треска, пикша, минтай», — объяснила она.

Ранее бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день съедает целый брусок сливочного масла. По ее утверждению, подобная диета повышает уровень энергии, помогает лучше усваивать микроэлементы и способствует сохранению здоровья кишечника и мозга.

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