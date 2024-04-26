Россиянам объяснили, почему нельзя выучить язык по приложению

«Но иностранный язык — не просто набор слов, а полноценная система, каждый элемент которой взаимосвязан с остальными. Системное понимание языка и его освоение невозможно без участия компетентного специалиста. На начальном этапе обучения человеку важно выстроить “каркас”, который послужит базой для всего обучения. В процессе изучения языка нужно получить структурные знания, передача и освоение которых возможна только при участии педагога и занятий по тренировке речи. Преподаватель поможет создать искусственную среду, которая позволит вывести конкретные знания в активную фазу, применить их на практике, корректируя уровень сложности с учетом проходимого материала. А еще преподаватель сможет исправить ошибки и персонализировать процесс с учетом ваших особенностей восприятия информации — приложение на такое не способно», — подчеркнула специалист.