Россиянам объяснили, почему нельзя пить кофе перед выступлением

«Кофеин ускоряет обмен веществ, за счет чего организму требуется больше воды для адекватного функционирования. Связкам в том числе необходимо увлажнение, однако даже стакан воды не поможет, если вы опустошите его прямо перед говорением — вода не успеет за короткое время впитаться в кровь. Поэтому лучше всего будет, если последнюю чашку кофе, а затем и 2−3 стакан воды вы выпьете за сутки до события», — рекомендовала эксперт.