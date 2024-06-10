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Россиянам объяснили, почему болит голова после сна

Головная боль после сна — распространенная проблема, которая может значительно ухудшить качество жизни. Причины возникновения такого состояния разнообразны и могут включать как физиологические, так и психологические факторы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Зиярат Исакова, невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

Источник: Freepik

Одной из частых причин головной боли после сна является неправильное положение тела.

«Во время сна наши мышцы и позвоночник должны находиться в расслабленном состоянии. Однако неудобная подушка, матрас или неудачная поза могут привести к напряжению мышц шеи и спины. Это напряжение, в свою очередь, вызывает головную боль. Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи», — объяснила она.

Регулярность и продолжительность сна также играют ключевую роль в поддержании здоровья. Слишком короткий или, напротив, слишком длительный сон могут вызвать головную боль. Дефицит сна приводит к накоплению усталости и напряжению, что напрямую сказывается на нашем самочувствии. С другой стороны, длительный сон нарушает нормальные биоритмы организма, что также может вызывать головную боль.

К головной боли также могут приводить апноэ сна и другие дыхательные нарушения.

«Апноэ сна — это состояние, при котором дыхание человека прерывается на короткие периоды во время сна. Это вызывает снижение уровня кислорода в крови и приводит к частым пробуждениям. Недостаток кислорода и плохое качество сна в итоге становятся причинами утренней головной боли. Диагностировать апноэ сна можно с помощью специализированных исследований, и для его лечения часто применяют специальные аппараты CPAP», — рассказала врач.

Бруксизм, или скрежет зубами, тоже может стать причиной головной боли после сна. Во время ночного скрежета происходит напряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, что приводит к болевым ощущениям. Зачастую люди не осознают, что страдают от бруксизма, и обнаруживают это только при посещении стоматолога или после появления неприятных симптомов.

«Психологические факторы, такие как депрессия и тревожные расстройства, также могут способствовать возникновению головных болей. Хронический стресс и тревога нарушают нормальные циклы сна, что приводит к недостаточному восстановлению организма и, как следствие, головной боли после пробуждения. В таких случаях важно работать над общим состоянием психического здоровья и искать способы уменьшения стрессовых факторов», — подчеркнула Исакова.

Нередко причиной головной боли становится обезвоживание.

«Во время сна наш организм теряет влагу через дыхание и потоотделение, и если перед сном человек не употребил достаточное количество жидкости, это может вызвать обезвоживание и, как следствие, головную боль. Для предотвращения этого состояния важно поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество воды в течение дня», — рекомендовала невролог.

Употребление алкоголя и кофеина перед сном также может стать причиной головной боли. Алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов и обезвоживание, что приводит к болевым ощущениям после пробуждения. Кофеин, наоборот, способствует сужению сосудов, а его избыток может вызывать головные боли при снижении уровня этого вещества в крови. Оптимально избегать употребления этих напитков за несколько часов до сна.

«Иногда причиной головной боли могут стать воспалительные процессы в области носовых пазух (синусит) или другие инфекционные заболевания. В таких случаях головная боль часто сопровождается другими симптомами, такими как заложенность носа, боль в области лица и повышенная температура. Лечение основной инфекции помогает избавиться и от головной боли», — добавила эксперт.

Некоторые неврологические состояния, такие как мигрень или кластерные головные боли, могут проявляться особенно остро после сна. Эти состояния требуют специализированного лечения и контроля под наблюдением врача-невролога.

«Головная боль после сна может иметь множество причин, от банального неудобства во время сна до серьезных медицинских состояний. Важно обратить внимание на сопутствующие симптомы и при необходимости обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения. Улучшение условий сна, поддержание здорового режима и забота о психическом здоровье — ключевые шаги на пути к избавлению от этой неприятной проблемы», — резюмировала невролог.