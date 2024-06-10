Россиянам объяснили, почему болит голова после сна

«Во время сна наши мышцы и позвоночник должны находиться в расслабленном состоянии. Однако неудобная подушка, матрас или неудачная поза могут привести к напряжению мышц шеи и спины. Это напряжение, в свою очередь, вызывает головную боль. Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи», — объяснила она.