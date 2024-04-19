Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с летучей мышью

Если животное залетело в квартиру, рекомендуется закрыть его в комнате, подождать, пока оно успокоится, накрыть тканью и поместить в коробку с проделанными отверстиями. После этого можно позвонить в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, чтобы узнать о дальнейших действиях. В случае получения укуса стоит обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.