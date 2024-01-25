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18:48 (мск), источник: Life.ru

Россиянам объяснили, как ухаживать за обувью, чтобы реагенты не убили её за сезон

Зимнюю обувь нужно ежедневно очищать от грязи и следов реагентов, чтобы она прослужила не один сезон. Об этом россиянам рассказала замдиректора по научной работе Центрального НИИ кожевенно-обувной промышленности Тамара Назарова.

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Источник: Freepik

Если вы носите сапоги или ботинки с покрытием из гладкой кожи, то поверхность нужно ежедневно протирать сперва влажной тряпкой, затем сухой, а уже после нанести обычное средство для ухода за обувью, рекомендует собеседница газеты «Вечерняя Москва». Предпочтение лучше отдать спрею, который обладает гидрофобными свойствами. Это позволит любой жидкости, попадающей на обувь, быстрее стекать и не впитываться.

«Я не рекомендую в холодную и снежную погоду носить элегантные модели из замши, так как даже попадание нескольких капель воды испортит обувь, что уж говорить о последствиях контакта с реагентами, вследствие чего она потеряет свою эстетичную форму», — отметила эксперт.

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