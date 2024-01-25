Россиянам объяснили, как ухаживать за обувью, чтобы реагенты не убили её за сезон

Если вы носите сапоги или ботинки с покрытием из гладкой кожи, то поверхность нужно ежедневно протирать сперва влажной тряпкой, затем сухой, а уже после нанести обычное средство для ухода за обувью, рекомендует собеседница газеты «Вечерняя Москва». Предпочтение лучше отдать спрею, который обладает гидрофобными свойствами. Это позволит любой жидкости, попадающей на обувь, быстрее стекать и не впитываться.