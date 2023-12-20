Россиянам объяснили, как справиться с эмоциональным выгоранием в конце года

«В этот момент человек признает, что чувствует, а не игнорирует эмоции. Например, он говорит: “Я испытываю злость” — и сразу как бы отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности. Таким образом, он напоминает себе, что это лишь временное состояние, а не постоянная черта его личности», — отметила психолог.

После этого эксперт рекомендует попытаться выявить причины выгорания и потребности, скрытые за негативными чувствами. Помочь в регулировании эмоций может также осознание того, что человек может испытывать разные эмоции. Чтобы избежать эмоционального выгорания, важно также найти баланс между работой и личной жизнью, придерживаться здорового питания, нормализовать режим сна и заниматься любыми видами физической активности.

Если же справиться с проблемой самостоятельно не получается, можно обратиться к психологу, заключила Мотева.