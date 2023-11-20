Россиянам объяснили, что делать, если разбился ртутный градусник

«Ртуть имеет особенности, но, чтобы навредить себе, надо насобирать её очень много, создать определённые условия. Сама ртуть не опасна, опасны либо её соли, либо её пары, которые образуются при нагревании. Так что, если ртутный термометр разбился, это не повод для паники», — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

При этом медик посоветовал держать в доме всё-таки галинстановый, а не ртутный термометр, так как он считается самым безопасным. В колбе находится сплав индия, олова и галлия — все эти вещества не токсичны для человеческого организма. Также Водовозов объяснил, как лучше всего собрать остатки разбитого прибора. Так, лучше всего промокнуть это место широким скотчем. Он позволит собрать частички ртути или галинстана, а также осколки стекла.