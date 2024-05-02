Россиянам объяснили, что делать, если обжегся на шашлыках

При ожогах нельзя удалять прилипшую ткань к ожоговой ране, самостоятельно стараться очистить загрязненную рану, чтобы дополнительно не травмировать поврежденные ткани. Нельзя наносить на рану присыпки, вскрывать волдыри, пытаться каким-то образом обработать рану, при этом использовать вату, крема и масла, так как это затруднит осмотр раны медицинским работником с целью определения глубины поражения тканей, а также выполнение первичной обработки ожоговой раны.