Россиянам назвали условия получения маткапитала отцами

Сегодня в России в отдельных случаях предусмотрено получение отцами материнского семейного капитала, но в тех случаях, когда мать — иностранка, либо она ушла из жизни, либо она в силу каких-то причин не выполняет на достойном уровне своих обязанностей и лишена родительских прав. В этом случае отец получает материнский семейный капитал. В остальных случаях, с учетом физиологии рождения, все же это право отдается матери. Светлана Бессараб член комитета ГД

Бессараб также объяснила, каким образом сумма маткапитала будет меняться в дальнейшем.

«С 1 февраля 2024 года материнский семейный капитал на первого ребенка составит 631 000 рублей. На второго ребенка (если не получали на первого) — 834 000 рублей. К 2026 году на второго ребенка при неполучении на первого материнский капитал преодолеет порог в один миллион рублей. И каждая из этих цифр подкреплена бюджетом», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В мае лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Инициатива состоит в том, чтобы предоставлять мужчинам, состоящим в официальном браке, единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.

Разговоры об отцовском капитале идут не первый год. Например, в 2021 году с такой инициативой выступал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Он предлагал ввести выплаты в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Тогда инициативу назвали вполне реалистичной, однако добавили, что автору нужно объяснить, где взять деньги на эти цели.