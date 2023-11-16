Россиянам назвали способ отличить мошенников от сотрудников банков

Банк России не взаимодействует с обычными россиянами

«Сотрудники Банка России никаким образом не взаимодействуют с частными лицами по той простой причине, что клиентом Центробанка являются банки Российской Федерации. С физическими и юридическими лицами, которые обслуживаются в конкретных финансовых учреждениях, никаких коммуникаций и контактов у Центробанка нет ровно по характеру задач и действий, которые осуществляет Центробанк», — объяснил аналитик.

Любое обращение представителей Центробанка конкретно к гражданину Российской Федерации можно считать нелегитимным. Тем более у гражданина Российской Федерации не существует каких-либо взаимоотношений с Центральным Банком Российской Федерации ввиду отсутствия договора или чего-либо еще. Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

Мошенников выдает номер телефона и вопросы

Что касается звонков из обычных банков, то есть несколько критериев, на которые важно обратить внимание, отметил специалист.

«В первую очередь, надо смотреть, с какого номера этот звонок осуществляется. За исключением узкой категории лиц, у которых есть персональные менеджеры, звонок должен осуществляться с известного номера. В последнее время подделка практически невозможна, поскольку все эти номера защищены на уровне операторов связи», — добавил Алексей Сизов.

В случае каких-либо подозрений, всегда рекомендуется выслушать полученную информацию и перезвонить по известному номеру телефона в договоре или на банковской карточке, и уже лично позвонить в банк, как-то уточнить информацию. Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

Чтобы заблокировать карту или счет, финансовой организации не нужны никакие дополнительные сведения от клиентов, напомнил аналитик.

«Банк правомерен при определенных обстоятельствах защищать средства клиента без каких-либо дополнительных кодов, которые могут требовать мошенники у конкретных лиц. Банк сначала чаще всего блокирует средства, а потом уже выясняет, не произошла ли ошибка. Поэтому сделать что-то либо быстро для совершения блокировок — это всегда подход мошенников к получению тех или иных паролей, кодов, которые нужны для мошеннических целей», — заключил он.