Россиянам назвали пять способов сэкономить в путешествии

Во-вторых, по прибытию эксперт рекомендовала добираться от аэропорта или железнодорожной станции до отеля или центра города на общественном транспорте. «Поездка на автобусе или метро как минимум в 10 раз дешевле, чем на такси. Передвигайтесь по городу на общественном транспорте и уточните возможность покупки абонемента на несколько поездок. Если вы отправились на отдых компанией, можно арендовать автомобиль на весь срок поездки и разделить стоимость», — добавила она.