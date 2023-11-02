12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали продукты от головной боли

Эндокринолог, нутрициолог Мария Скибицкая рассказала, что существует около сотни причин возникновения головной боли. Заболевание легче профилактировать, чем лечить, объяснила врач. И делать это можно, ведя здоровый образ жизни и поддерживая нервную систему, в том числе полезными продуктами.

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Источник: Freepik

Существует более ста причин возникновения головной боли, и в большинстве случаев с этим недугом нужно обращаться к врачу, предупредила эндокринолог, нутрициолог Мария Скибицкая. О том, какая профилактика может снизить риск развития заболевания, врач рассказала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

Сбои в работе нервной системы — одна из главных причин головной боли, отметила Скибицкая. Чтобы предотвратить возникающую из-за этого головную боль, необходимо сбалансированно питаться, получать необходимые витамины, соблюдать режим сна и труда, больше двигаться, избегать стрессов.

По словам эксперта, поддержать организм и нервную систему можно не только медикаментами и здоровым образом жизни, но и некоторыми продуктами, богатыми белком, который необходим для энергии и умственной активности. Это мясо, яйца, рыба, молочные продукты, уточнила врач.

Фундук, миндаль и фисташки — аккумуляторы энергии. Орехи насыщают, их удобно брать с собой для перекуса. Фундук содержит биотин — витамин, позволяющий организму вырабатывать энергию. В миндале много белка, магния и витамина В2 для поддержания энергии. Есть нужно сушеные несоленые орехи: переизбыток натрия замедляет обмен веществ и приводит к отекам.

Мария Скибицкая
эндокринолог, нутрициолог

Помогают поддерживать энергию и фрукты с овощами за счет клетчатки, продолжила врач. При этом эти продукты легко усваиваются. К тому же, например, свекла улучшает кровоток, что важно для нервной системы, а листовая зелень содержит много витамина С.

Скибицкая предупредила, что головная боль может возникать из-за сонливости и усталости, вызванными обезвоживанием. Она обратила внимание: чтобы быть энергичным, нужно ежедневно выпивать несколько стаканов чистой воды, а не только кофе и других напитков.

«Соблюдение этих несложных правил и обогащение рациона полезными нутриентами приведет к улучшению самочувствия, профилактике возникновения головных болей и повышению качества жизни», — подвела итог эндокринолог.

Ранее эндокринолог Дарья Бэдэнэу перечислила продукты, стимулирующие работу мозга. Для улучшения умственной деятельности полезны продукты с омега-3 жирными кислотами, витамин В12, антиоксиданты.

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